Si rinnova la partnership tra Royal Caribbean International e l’Eurovision Song Contest e anche per l’estate del 2025 verranno realizzate due vacanze a tema a bordo di Allure of the Seas e Independence of the Seas.

“Tra la partecipazione al Grand Final Viewing Party dell'Eurovision Song Contest su Allure e la rievocazione di momenti iconici dei concorsi passati con la crociera “throwback” dell’Eurovision Song Contest su Independence – si legge in una nota della compagnia -, i fan potranno creare nuovi momenti da ricordare grazie a una serie di esperienze speciali che faranno rivivere lo spirito dell'evento musicale di fama mondiale attraverso l'intrattenimento, la ristorazione, la vita notturna e molto altro ancora”.

La crociera di Allure of the Seas salperà da Barcellona l’11 maggio e da Civitavecchia il 15 maggio con un tour di 7 notti nel Mediterraneo Occidentale, mentre per Indipendence bisognerà attendere il 18 giugno con partenza da Southampton.