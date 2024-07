Silversea, Barbara Biffi diventa vice president of global sales

Silversea Cruises ha nominato Barbara Biffi alla carica di vice president of global sales. Biffi prende il posto di Massimo Brancaleoni, che ha lasciato l’azienda per perseguire altre opportunità.

La neoeletta è entrata a far parte di Silversea nel 2007 come vice president of strategic marketing. Ha anche lavorato in Msc Crociere nella gestione delle relazioni digitali e con i consumatori e come chief product officer a Yonderbound. Biffi è poi ritornata in Silversea nel 2017 in qualità di vice president, brand.

La mossa arriva sulla scia di altri cambiamenti nell’azienda, come spiega travelweekly.com; Bert Hernandez ha infatti assunto la carica di presidente della linea di lusso ad aprile, dopo che Barbara Muckermann aveva lasciato la posizione.