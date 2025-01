Star Clippers in rotta dal Mediterraneo ai Caraibi

Star Clippers si prepara alla prossima estate nel Mediterraneo e scende in campo anche con l’early booking Caraibi e Costa Rica per l’inverno 2025-2026.

In particolare, per la stagione invernale del prossimo anno, il quattro alberi Star Clipper salparà da un nuovo porto-base ai Caraibi, quello di Grenada, a partire da gennaio 2026. Da qui avranno inizio itinerari inediti della durata di 10 e 11 notti: “Questa proposta nasce dall’esigenza di andare a soddisfare la crescente domanda di viaggi più lunghi ai Caraibi con una serie di itinerari in partenza dall’inedito home-port di St. George’s a Grenada. I nuovi viaggi da 10 e 11 notti includono visite a nuove destinazioni: Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinica) e Saline Bay (Mayreau)” afferma Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana.

Pronto il catalogo anche per l’estate 2026, con diverse new-entry nel Mediterraneo, tra cui i nuovi attracchi in Italia nelle Marche, in Puglia e in Calabria: “Esploreremo la costa italiana dell’Adriatico passando da Pesaro, Monopoli, Barletta e Otranto (già in catalogo per due crociere nel 2025), oltre all’home-port di Venezia. Città stupende e, in parte, ancora da esplorare per i nostri mercati chiave, ma anche porti strategici per visitarne i dintorni con le escursioni: San Marino, Gradara e Urbino da Pesaro; Castel del Monte e Trani da Barletta; Alberobello, Polignano e Ostuni da Monopoli; Lecce da Otranto. Inoltre, esploreremo la Calabria ionica, attraccando a Crotone e proponendo escursioni a Capo Colonna, Le Castella e al parco nazionale della Sila”.

Un focus importante sull’Italia, dunque, a cui si aggiungono i nuovi attracchi di Sebenico (Croazia) Uranopoli, Giteo Milos, Sifnos, e la crociera panoramica intorno al Monte Athos (Grecia).

“Sebbene sia ancora forte, dal mercato Italia, la tendenza al last minute per le crociere nel Mediterraneo, sul lungo raggio riscontriamo, invece, una forte crescita delle prenotazioni anticipate, soprattutto quando combinate con servizi o estensioni a terra”.

“Nella stagione corrente - prosegue la manager -si osserva un interesse in costante crescita per le nostre rotte in partenza da Bridgetown, Barbados, verso le isole Grenadine e Windward, porti spesso fuori dai radar delle grandi compagnie e che, invece, i nostri passeggeri potranno raggiungere a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper anche nel 2025-26”.

Per le crociere in partenza da Barbados (16, in totale, tra dicembre 2025 e marzo 2026, senza contare la traversata oceanica), così come per le altre rotte dell’inverno 2025-26, sono applicati gli Early Booking Discount, fino al 20% di sconto per le prenotazioni pervenute entro il 30 aprile 2025.