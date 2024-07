Due nuovi itinerari di 15 giorni in Asia, con voli dall’Italia. È firmata Costa Crociere la novità dell’inverno 2025/26, che consente ai clienti della compagnia di visitare alcune delle più belle destinazioni asiatiche dalla prospettiva unica del mare, a bordo di Costa Serena, con la formula ‘fly&cruise’, che permette di volare per imbarcarsi sulla nave partendo direttamente da Milano e Roma.

Il primo itinerario di Costa Serena ha come protagonista il Giappone e comprende Hong Kong, Keelung (Taiwan), poi cinque tappe in Giappone a Naha, Kagoshima, Tokyo, Kobe e Nagasaki, infine Busan in Corea del Sud e Hong Kong.

Il secondo itinerario, sempre di 15 giorni, è invece un’immersione nel Sud-Est asiatico con tappe a Hong Kong, Nha Trang e Phu My in Vietnam, Koh Samui in Thailandia, e poi ancora Singapore, Bandar Seri Begawan (Brunei), con una sosta lunga di 12 ore, Puerto Princesa, Palawan nelle Filippine e ritorno a Hong Kong.

Le crociere in Giappone saranno disponibili dal 21 novembre 2025 al 30 gennaio 2026, con imbarchi da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-Est asiatico, che invece offrono la possibilità di imbarco da Hong Kong e Singapore.

I due itinerari potranno inoltre essere combinati tra loro in un’unica vacanza di 28 notti. In alternativa, chi ha meno tempo a disposizione potrà acquistare anche una sola settimana di uno dei due itinerari.