Dopo la cessione da parte di Fosun Tourism Group di tutte le attività con l’eccezione di quelle operanti in Cina al gruppo polacco eSky, il direttore generale di Thomas Cook, Alan French, parla degli sviluppi futuri previsti per il brand.

In un’intervista rilasciata a TTG Media, French spiega che il marchio, ora un’ota , verrà fatto crescere in un’azienda “che faccia una differenza sostanziale nel mercato europeo”. Il manager ha affermato di aver visto opportunità per rafforzare la posizione del brand e per offrire più voli a lungo raggio utilizzando l’offerta del suo nuovo proprietario.

French ha affermato che l’azienda ha trasportato lo scorso anno 27mila passeggeri, principalmente britannici, con un valore totale delle transazioni di quasi 107 milioni di euro e ha realizzato un “piccolo profitto” nella prima metà del 2024.

Questo, dopo due anni di perdite. “Abbiamo rilanciato l’attività molto rapidamente nel 2020, in quello che pensavamo fosse il finale del Covid”.

In una dichiarazione, il gruppo cinese Fosun Tourism ha spiegato le motivazioni della decisione: “Dopo aver valutato le performance aziendali e finanziarie, si è ritenuto che la società non rispondesse agli obiettivi strategici del gruppo”.

Fosun ha specificato che eSky avrebbe pagato oltre 35 milioni di euro per Thomas Cook.

Il gruppo cinese, che deteneva una quota del 18% in Thomas Cook nel 2019, quando l’attività principale era quella di compagnia aerea, operatore e agenzia, ha affermato di aver pagato nel novembre 2019 circa 13 milioni di euro per il marchio e molti dei suoi asset.

Secondo quanto riportato da TTG Media, Thomas Cook avrebbe perso oltre 17 milioni di euro nell’anno solare 2022 e quasi 5 milioni di euro nel 2023.

Sul nuovo socio, French ha detto: “Hanno 20 anni di esperienza nel segmento dei voli. Noi siamo esperti in sourcing alberghiero. Loro sono principalmente radicati in Europa orientale e noi del Regno Unito; l’opportunità di sinergie è molto chiara”.

French ha infine spiegato che si provvederà a un riaggiustamento delle attività piuttosto che al passaggio a nuovi prodotti, anche se “verranno aggiunte più opzioni a lungo raggio utilizzando l’offerta dei voli di eSky.