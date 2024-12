Tour2000AmericaLatina e Iberia invitano gli adv alla mostra di Botero

Tour2000AmericaLatina e Iberia hanno invitato gli agenti di viaggi a visitare la mostra dell’artista colombiano Botero a Palazzo Bonaparte, nel centro di Roma.

La serata ha rappresentato un’occasione unica per scoprire l’arte del maestro, famoso in tutto il mondo per le sue figure esageratamente voluminose, simbolo di abbondanza, ironia e introspezione. Gli ospiti di Tour2000AmericaLatina e Iberia hanno potuto partecipare alla mostra con una visita guidata e di apprezzare la selezione di dipinti e sculture comprese opere inedite del grande artista con uno sguardo approfondito sui temi che raccontano, come la vita quotidiana, la religione, il circo e le tradizioni della Colombia.

A seguire un apericena nel bistrot di Palazzo Bonaparte, che ha favorito un confronto sulla programmazione Iberia dei voli di linea e sui pacchetti di viaggio Tour2000AmericaLatina

“E’ stata una serata magica, dove arte turismo e convivialità si sono intrecciate in modo perfetto – ha commentato Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. Unire la bellezza dell’arte di Botero con l’entusiasmo del viaggio ci ricorda che destinazioni in America Latina come la Colombia sono da promuovere per la loro vivace tradizione artistica e culturale e per la possibilità di vivere esperienze autentiche”.

“La mostra di Botero ci ha regalato emozioni e il format con apericena si è confermato un momento di incontro prezioso per l’opportunità di aggiornare gli agenti di viaggi sulle principali novità del network Iberia e della programmazione per la Colombia con 3 voli diretti al giorno da Madrid. Inoltre, un focus particolare è stato dedicato alla cabina di Premium Economy e a Ndc” ha aggiunto Pietro Granato, consumer sales manager Italy di British Airways & Iberia.