Tour2000AmericaLatina ed Air Europa svelano l’America Latina alle agenzie

Tour2000AmericaLatina e Air Europa svelando l’America Latina alle agenzie italiane. L’operatore, in compagnia del vettore, ha fatto tappa a Milano, Torino, Roma e Bologna, coinvolgendo gli attori della distribuzione e i consulenti di viaggi in quattro cene evento, pensate per svelare le novità sulla destinazione.

“Siamo molto soddisfatti dall’entusiasmo che gli agenti di viaggio hanno dimostrato e dell’interesse per la nostra nuova collezione di viaggi con accompagnatore dall’Italia del 2024 - afferma Marino Pagni, general manager Tour2000AmericaLatina -. Sono sempre più convinto che l’organizzazione di mini eventi itineranti nelle città e province italiane restituisca al rapporto con l’agente di viaggio quell’immediatezza e quel calore umano che sono alla base di una solida relazione professionale”.

Diverse le novità che portano la firma di Air Europa. Su tutte, racconta Renato Scaffidi, general manager per l’Italia di Air Europa, “la riapertura della rotta Venezia-Madrid ed il ritorno della terza frequenza da Milano Malpensa, oltre ad un aggiornamento del prodotto Air Europa”.