Un mondo a parte, che segue dinamiche spesso molto diverse da quelle del turismo organizzato in generale. Il mercato dei viaggi di lusso rappresenta un microcosmo a sé ed è profondamente cambiato nel corso degli ultimi anni.

A raccontarlo a TTG Luxury sono gli stessi tour operator italiani specializzati su questo target, che negli ultimi anni hanno dovuto compiere un esercizio di equilibrismo nel ripensare l’offerta per interpretare e anticipare le richieste della clientela high end.

“Oggi - commenta Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare - il vero lusso si identifica soprattutto nella capacità di ‘sospendere’ il tempo: sottrarsi alla frenesia quotidiana, vivere senza scadenze e ritrovare un ritmo lento e armonioso, concedendosi il privilegio di momenti di totale disconnessione. Questa nuova visione si traduce in esperienze di viaggio uniche: eco-lodge immersi nella natura, rifugi esclusivi, resort su isole private dove il tempo sembra fermarsi e dove praticare attività legate alla scoperta autentica del territorio, da vivere intensamente. La domanda si orienta quindi verso un lusso più discreto, autentico e consapevole, fatto di esperienze esclusive ma non eccessive, capaci di lasciare un segno profondo”.

Sempre più richieste le esperienze legate al benessere, con resort dotati di spa di altissimo livello, “ma anche le avventure di valore, dai safari privati alle crociere esclusive”.

“Il lusso è il tempo dedicato alla scoperta, la qualità della narrazione e la possibilità di entrare in relazione con i luoghi e le persone - interviene l’a.d. di Kel 12 Gianluca Rubino -. L’integrazione di contenuti originali, attività culturali e incontri autentici con le comunità locali è al centro della nostra programmazione, insieme a un rafforzamento del controllo diretto sulla qualità dei servizi tramite le nostre dmc in loco”.

Massima personalizzazione

“Il cliente di fascia alta richiede oggi non solo la massima personalizzazione del servizio e un’assistenza costante, ma anche il lusso della flessibilità - aggiunge Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante -. In questo senso, la possibilità di cambiare le tappe o le location da visitare ‘in corsa’ è un plus sempre più apprezzato. Anche perché i nostri clienti sono disposti a spendere di più pur di garantirsi la massima libertà d’azione”.

Una vision del mercato molto vicina a quella di Ducrot è quella di un altro attore del lusso italiano, che riunisce sotto l’egida di BluFennec diversi marchi votati ai viaggi top. “Il nuovo lusso è quello dell’esperienza, della possibilità di scoprire luoghi unici - conferma il ceo Roberto Pasqua di Bisceglie -. Per intenderci, i clienti di BluFennec non cercano le 5 stelle di catena, ma la possibilità di pernottare in un lodge del gruppo Explora in Cile, nel deserto di Atacama”. Un messaggio chiarissimo, che si arricchisce di altri contenuti: “L’assistenza costante è un altro punto fermo, un lusso irrinunciabile che insieme a una dimensione del viaggio più lenta e ‘slow’ consente al cliente di assaporare ogni tappa. Aumentano, in questo senso, le richieste di viaggi in treni di lusso, o quelle di itinerari più rilassati, con tappe più lunghe e diluite”.

Ritorno alle origini

“Più che a un cambio di rotta - precisa l’a.d. di Earth, Bruno Gaddi -, si sta assistendo a un ritorno alle origini, che nel caso di Earth Cultura e Natura significa offrire viaggi culturali e sostenibili, profondi, lontani dal turismo standardizzato. Nel tempo, parecchie esperienze considerate esclusive sono diventate accessibili a molti. Ma ciò che resta raro - e quindi prezioso - è l’esperienza autentica, costruita con cura, tempo e rispetto. Nel concetto contemporaneo di lusso, la struttura ricettiva può rappresentare un elemento oggettivo, spesso straordinario. Per Earth tuttavia il vero valore risiede nell’esperienza complessiva: ciò che rende unico un viaggio non è solo dove si soggiorna, ma come si vive, si incontra, si comprende. Abbiamo rafforzato il nostro impegno in progetti di viaggio coerenti con il nostro pensiero, che combinano cultura, natura e sostenibilità”.

Il servizio completo, con i trend emergenti e le prospettive di sviluppo a lungo termine delineate dai tour operator, è disponibile sull’ultimo numero di TTG Luxury, online sulla digital edition.