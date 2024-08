Uragano Debby, le decisioni delle crociere per evitare la tempesta

Blackout e allagamenti hanno interessato nelle scorse ore la costa Sud-Est degli Stati Uniti a causa del passaggio dell’uragano Debby.

Raffiche di vento e forti piogge si sono abbattuti sulla Florida ieri causando gravi danni e la morte di cinque persone. L’uragano ha poi proseguito la sua corsa indebolendosi a tempesta tropicale, ma la sua furia ha costretto comunque le compagnie di crociere a rivedere i piani di navigazione.

Secondo quanto si apprende da Travel Weekly, la nave Carnival Paradise ha posticipato il ritorno in Florida per evitare la tempesta, mentre le autorità del porto di Charleston, nella Carolina del Sud, stanno vigilando per il ritorno di un’altra crociera Carnival nel fine settimana. Anche Carnival Elation ha modificato il suo itinerario da Jacksonville, mentre sotto osservazione sono anche gli itinerari di Carnival Sunshine, che dovrebbe arrivare al porto di Charleston giovedì e partire lo stesso giorno per una crociera nei Caraibi che farà scalo a Nassau.

Msc Crociere e Norwegian Cruise Line hanno confermato le partenze, ma hanno cancellato alcuni scali. Anche Royal Caribbean International ha preferito saltare qualche fermata.