Valtur Cervinia Cristallo Ski resort al debutto estivo

La prima estate del Valtur Cervinia Cristallo Ski resort sarà all’insegna delle esperienze.

“Le aspettative per l’apertura prevista al 21 giugno sono alte e non vediamo l’ora di accogliere i primi clienti in arrivo da tutto il mondo per il debutto estivo in montagna della nuova Valtur. Siamo soddisfatti del palinsesto di attività a cui stiamo lavorando dall’anno scorso e che è espressione precisa della nostra filosofia di accoglienza votata all’interpretazione dei desideri del singolo ospite. Abbiamo preso il meglio che solo un luogo come Cervinia può esprimere e lo abbiamo fatto dialogare con l’unicità del nostro format e con la nostra visione dell’Italian Lifestyle per offrire ai potenziali ospiti una motivazione, un sogno, la possibilità di dire in primis a se stessi: io desidero” ha detto Giuseppa Pagliara, amministratore delegato del gruppo Nicolaus.

L’ambizione di Valtur per la sua prima stagione estiva ad alta quota è stata quella di creare le condizioni ideali per i potenziali target sensibili all’eredità unica di Cervinia, diventando un volano per l’attrattiva della destinazione. In quest’ottica, il programma di attività e iniziative è un ponte tra interno ed esterno del resort con tre macro-aree: sport, intrattenimento e scoperta, modulati in modo originale e nuovo davvero per tutte le età.

“La rivoluzione del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, di cui siamo molto orgogliosi, è proprio data dall’incontro tra un’identità territoriale potente e una nuova visione di hôtellerie upper upscale che, dopo l’ospitalità in chiave invernale all’insegna dell’Italian Lifestyle, si appresta a mettere in scena l’interpretazione estiva, con una gamma quasi infinita di possibilità per target differenti. Asse portante l’autenticità delle esperienze, dentro e fuori dal perimetro del resort, che aprendo la porta della montagna, la apre anche alle aspirazioni di grandi e bambini. Siamo soddisfatti, inoltre, di come la distribuzione ha colto la forza di questo progetto, insieme alla nostra ambizione di creare qualcosa di nuovo per tutto il mercato, anche in veste di hospitality company”, conclude Giuseppe Cavallo (nella foto), amministratore dell’hospitality company del gruppo Nicolaus.