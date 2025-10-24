I dubbi prima di partire per un intero anno scolastico all’estero frenano molti studenti e famiglie. Per questo Trinity ViaggiStudio propone una esperienza ‘di prova’ più breve. L’Immersion Program di Trinity ViaggiStudio, dedicato agli studenti tra i 14 e i 18 anni, offre la possibilità di frequentare per 4, o 8 o 12 settimane una scuola superiore in Irlanda, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti, Sud Africa, Australia o Nuova Zelanda.

Il programma consente ai ragazzi di partire per un high school program già durante il secondo o terzo anno di scuola superiore, senza aspettare il quarto anno.

Un’esperienza completa, diverse destinazioni

Durante il soggiorno, gli studenti partecipano alle lezioni, prendono parte alle attività scolastiche e condividono la quotidianità con i coetanei locali. Le famiglie ospitanti, selezionate dai partner esteri, rappresentano una varietà di stili di vita e contesti: coppie con bambini, genitori single, pensionati, famiglie multiculturali.

Le mete disponibili spaziano da Cork in Irlanda a Londra nel Regno Unito, da Toronto in Canada a Sydney in Australia, fino a Cape Town in Sudafrica e alle scuole della Nuova Zelanda. Le destinazioni negli Stati Uniti includono la California (Anaheim Union School District), l’Idaho (Bonneville School District), l’Arizona (Mesa Public Schools) e il Maine (Mt. Blue Regional School District e Fryeburg Academy).