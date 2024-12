Viaggialdo chiude il 2024 triplicando il fatturato, Sharm novità 2025

Si chiude con numeri eccezionali il 2024 di Viaggialdo. Il t.o., infatti, ha registrato un fatturato tre volte superiore rispetto alle previsioni iniziali. “Il 2024 è stato un anno straordinario con risultati completamente inattesi” commenta Elisa Sebastianelli, a.d. del tour operator.

Anche il 2025 si prospetta ricco di novità; spiccano in primis la partnership con Dubai Economy and Tourism e l’evento ‘a tre’ organizzato insieme alla compagnia aerea Air Arabia all’aeroporto di Bergamo, in programma per il 15 gennaio.

Seguono l’introduzione dei pacchetti per Sharm el Sheikh con volato charter a tariffe fisse, con partenze da tutta Italia e le promozioni dedicate ai ponti e alle festività, compresi i pacchetti Usa con crociera Msc in combinato.

“Con le nuove collaborazioni e la nostra programmazione - conclude Sebastianelli - siamo pronti a offrire ai nostri clienti il massimo in termini sia di qualità, sia d’innovazione”.