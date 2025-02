Viaggialdo incontra le agenzie: gli appuntamenti in programma

Viaggialdo apre il 2025 rafforzando il legame con le agenzie. L’operatore ha in programma un fitto calendario di appuntamenti, finalizzati a presentare alle adv italiane le novità di prodotto previste per il nuovo anno.

Il primo evento in agenda è previsto il 9 e 10 febbraio a Milano, presso il Travel Open Village Evolution 2025. L’operatore proseguirà poi il suo tour per la Penisola facendo tappa al Travel Open Day, a Roma, il 19 febbraio; all’aeroporto di Bergamo in collaborazione con Air Arabia e Dubai Tourism Authority, il 26 febbraio; e alla Btm di Bari, il 28 e 29 febbraio. Il tour riprenderà poi dalla Bmt di Napoli, dal 13 al 15 marzo, per poi terminare il 19 marzo al Travel Open Day di Catania.

“Siamo entusiasti di iniziare il 2025 con un’agenda così ricca di appuntamenti che ci permetteranno di consolidare il nostro rapporto con le agenzie di viaggi e di presentare loro le novità più importanti per il mercato”, dichiara Marco Ghidoni, product manager Area Mondo di Viaggialdo. “Questi momenti rappresentano un’opportunità preziosa per confrontarsi direttamente con i professionisti del turismo e costruire insieme nuove prospettive di crescita. Il confronto con gli agenti di viaggi è fondamentale per comprendere le loro esigenze e migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi”.