L’estate vedrà il grande ritorno di una formula che, negli anni, ha saputo reinventarsi intercettando le esigenze di fasce trasversali di clientela. Il villaggio rinasce a nuova vita e piace sempre di più alle famiglie, ma non solo, grazie a una formula nuova, che fa della connessione con il territorio il suo punto di forza.

“Abbiamo assistito a una progressiva trasformazione della domanda da parte del consumatore - spiega su TTG Today, online sulla digital edition, Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze -, oggi sempre più alla ricerca di strutture che possano garantire autenticità integrandosi al meglio con il territorio”.

“L’integrazione dei nostri resort con l’ambiente naturale è un pilastro della filosofia Club Med - sottolinea Rabeea Ansari, managing director Southern Europe and emerging market -. Fin dalla scelta delle località puntiamo a creare strutture in armonia con la biodiversità e la cultura locale, collaborando con architetti e designer di fama internazionale per offrire esperienze autentiche e sostenibili”.

Tradizione e innovazione

Tradizione, dunque, al centro, ma sempre in equilibrio con l’innovazione, come spiega Massimo Diana, direttore di Ota Viaggi. Ed è proprio in innovazione, oltre che nel miglioramento dell’esperienza del cliente, che stanno investendo i tour operator focalizzati su questo segmento.

Se la formula è cambiata, le destinazioni più richieste restano sostanzialmente quelle sempre amate dalla clientela italiana. In casa Club Med, ad esempio, il lungo raggio resta il più apprezzato e rappresenta circa il 70% delle vendite totali, ma anche per Veratour Caraibi e Maldive stanno vivendo una ripresa importante. “Tra le mete - aggiunge il ceo di Veratour, Stefano Pompili - si distinguono l’Egitto, che è riuscito a mantenere un eccezionale rapporto tra qualità e prezzo, e la Tunisia, che sta registrando per noi ottimi risultati”.

