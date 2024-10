Volonline investe sulle risorse umane per crescere: ecco i nuovi ingressi

Volonline investe in risorse umane. Il Gruppo guidato da Luigi Deli, che sarà presente a TTG Travel Experience (pad A3 stand 537), ha deciso di rafforzare alcune aree chiave della sua programmazione e la rete vendita, dopo un’estate che ha registrato una crescita del 40% sul 2023.

“Nell’ottica di un potenziamento di tutte le aree, e in particolare del booking tailor made, Volonline sta investendo molto in risorse umane - spiega Deli -. Il numero dei collaboratori è cresciuto del 15% rispetto allo scorso anno. Oltre a figure junior a potenziamento di alcuni reparti, abbiamo acquisito anche senior nelle aree Africa, Oceano Indiano, Reparto Gruppi e ufficio commerciale”.

In particolare Angelo Cangemi, product manager con ventennale esperienza, si occuperà di viaggi su misura in Africa, e nello specifico di Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Sudafrica e Botswana. Mentre nel team Oceano Indiano sono due le new entry: Gabriella Salimbeni e Michele Brattini.

Rafforzato anche l’ufficio gruppi, con l’arrivo nel team dell’ufficio di Roma di Massimo Pelloni, esperto di prodotto e gruppi.

Nella squadra commerciale, già composta da oltre 15 persone, è arrivata invece Simona Zarri, che coprirà l’area di Emilia-Romagna e Marche.