Windstar Cruises anticipa gli itinerari del 2026: c’è anche l’eclissi solare

Per Windstar Cruises, il 2026 sarà ricco di novità. La compagnia ha infatti annunciato gli ultimissimi itinerari in Europa con anche nuovi porti da scoprire. Dalla circumnavigazione dell'Irlanda alle Isole Eolie, le piccole imbarcazioni di lusso esploreranno 34 porti del tutto inediti durante 15 tour finora mai proposti.

I passeggeri potranno visitare numerose destinazioni in Italia, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Grecia, Portogallo, Norvegia e Marocco, inoltre gli appassionati di astronomia potranno vivere l'eclissi totale del 12 agosto 2026 a bordo di Star Pride, che per l'occasione sarà posizionata in Islanda.