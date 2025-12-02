Accor nomina Kerelle Lamouche ceo per Europa e Nord Africa

Accor ha affidato a Karelle Lamouche l’incarico di ceo per Europa e Nord Africa per il segmento Premium, Midscale & Economy. Nel suo nuovo ruolo, Lamouche guiderà le attività del Gruppo nelle due aree, che contano attualmente un portfolio di oltre 3.000 hotel, pari a circa il 40% dell’offerta.

In Accor dal 1998, Karelle Lamouche ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità: l’incarico più recente è stato quello di chief operating officer per Europa e Nord Africa. “Karelle - spiega in una nota il deputy ceo del Gruppo Accor, Jean-Jaques Morin - porta con sé una profonda esperienza di leadership che abbraccia tutte le anime del nostro business: dalle operazioni alberghiere alla strategia commerciale, includendo brand, loyalty, distribuzione e marketing. La sua capacità di supportare i proprietari nell’ottimizzazione degli investimenti, offrendo al contempo un’esperienza eccellente agli ospiti, la rende la figura ideale per questo ruolo”.

Commentando la nomina, Karelle Lamouche ha dichiarato: “Questa regione è la destinazione di viaggio numero uno al mondo, e racchiude una straordinaria varietà di mercati, lingue e culture. Accor ha una conoscenza unica di questa complessità e dispone di competenze, dimensioni, marchi, capacità distributive, sistemi e eccellenza operativa per generare valore per i nostri partner proprietari e fidelizzare gli ospiti. Sono entusiasta di guidare il business in quest’area e, sostenere la nostra crescita in destinazioni emergenti e portare nuova energia e nuovi visitatori in quelle già consolidate”.