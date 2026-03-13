TTG Italia
Italia al secondo
posto in Europa
per numero di notti

L’Europa chiude un altro anno record per il turismo, con un totale di 3,1 miliardi di pernottamenti nelle strutture ricettive del Vecchio Continente. E l’Italia, in questo scenario, conquista un ruolo di primo piano piazzandosi al secondo posto tra i Paesi che hanno registrato il maggior numero di notti.

A fare i calcoli è Eurostat, che in una nota stima in 3,1 miliardi il numero di notti nelle strutture dell’Ue nel 2025, con un incremento del 2,2% rispetto all’anno precedente.

Da evidenziare anche che i pernottamenti degli ospiti internazionali sono aumentati del 3,4%, tasso decisamente maggiore rispetto a quello degli ospiti nazionali, la cui crescita si è fermata a +1,1%. Anche in termini assoluti la progressione della componente estera è superiore, dal momento che ha registrato un +49,7 milioni, contro il +16,7 milioni di quella nazionale.

Le destinazioni

Per quanto riguarda invece i singoli Paesi, ben il 61,7% dei pernottamenti è appannaggio di soli 4 paesi: Spagna, Italia, Francia e Germania. Il Belpaese, con 476,9 milioni, si piazza dunque al secondo posto dopo la Spagna (513,6 milioni) e davanti alla Francia (471,7 milioni) e alla Germania (442,1 milioni).

Conteggiando invece gli incrementi, sono 24 (su 27) i Paesi dell’Ue ad aver chiuso l’anno con il segno più. Gli aumenti maggiori li hanno registrati Malta (+10,1%) e Polonia (+7,2%).

