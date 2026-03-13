I Paradores di Spagna promuovono una nuova immagine

Una nuova campagna che punta a far riscoprire un’eccellenza tutta spagnola. Sono i Paradores, la catena alberghiera pubblica caratterizzata da strutture storiche o collocate in contesti naturali di grandissimo rilievo, che nel 2028 festeggerà 100 anni e che ha iniziato un enorme processo di trasformazione proprio in viste del centenario.

‘Paradores per tutti. Per tutte’ è il claim della campagna che vuole costruire una nuova immagine per il gruppo, che quest’anno raggiungerà l’obiettivo delle 100 strutture. La campagna accompagna un momento di trasformazione storica, che prevede il rinnovo di oltre il 50% della rete attraverso un investimento superiore ai 250 milioni di euro, in vista del centenario della compagnia nel 2028 con il rinnovo previsto di più del 50% dei suoi edifici con criteri di accessibilità, efficienza energetica e rispetto del patrimonio. Nel corso dell’ultimo anno sono stati già rinnovati e riaperti dieci Paradores, con miglioramenti in efficienza energetica, accessibilità e esperienza del cliente.

La rete dei Paradores comprende alloggi in 11 città Patrimonio dell'Umanità, e oltre il 50% dei suoi stabilmenti si trova in monumenti dichiarati Beni di Interesse Culturale (BIC) o inseriti in contesti storici, molti dei quali in aree naturali.

Visto il loro posizionamento nel paese e la qualità e ricerca di autenticità nella loro offerta, i Paradores non sono soltanto hotel, ma veri e propri punti di partenza per esplorare la Spagna attraverso esperienze autentiche, combinando cultura, paesaggio, gastronomia e storia.