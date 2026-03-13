Royal Jordanian: il 16 e 17 marzo voli straordinari da Bangkok per Roma e Milano

Continua il lavoro di Royal Jordanian a favore dei turisti italiani. La compagnia ha infatti annunciato operativi straordinari per il 16 e il 17 marzo con partenza da Bangkok e arrivo ad Amman in coincidenza con le partenze dei voli per Roma e Milano.

L’operativo per Roma prevede la partenza da Bangkok il 16 marzo con il volo RJ5183 alle 23.45 e arrivo ad Amman alle 5.20; la partenza per Roma, con il volo RJ101 è prevista il giorno 17 marzo alle 10.10 e arrivo a Fiumicino alle 12.35.

Il giorno 17 marzo è previsto un nuovo collegamento sempre su Roma, con partenza da Bangkok con il volo RJ5183 alle 23,40 e arrivo ad Amman alle 5.15. IL decollo per Roma è previsto il 18 marzo alle 14.20 con il volo RJ101 e arrivo su Fiumicino alle 16.45

Per quanto riguarda la tratta su Milano, la partenza da Bangkok per Amman è prevista il 17 marzo con il volo RJ5183 e il proseguimento per Malpensa è invece schedulato con il volo RJ103 che decollerà alle 12.15 con arrivo alle 15.05.

È possibile prenotare per individuali e gruppi alle consuete mail di Royal Jordanian.