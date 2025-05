Apre Aman Rosa Alpina, seconda struttura del brand in Italia

Lo storico hotel di montagna Rosa Alpina, situato a San Cassiano nelle Dolomiti sta per rinascere come un santuario Aman. A lungo annunciata, la seconda struttura del brand in Italia aprirà le sue porte il prossimo 24 luglio.

Alla guida del nuovo Aman Rosa Alpina resta la famiglia Pizzinini, con Hugo e Ursula. “La transizione in Aman Rosa Alpina rappresenta un passo importante e ponderato – dicono -. La collaborazione con Aman ci permette di onorare l’eredità della nostra famiglia, fatta di tre generazioni di ospitalità, unendoci a un marchio rinomato per l’attenzione ai dettagli e il rispetto del luogo. Il nostro impegno rimane lo stesso: Aman Rosa Alpina continuerà a incarnare lo spirito della regione, con l’autenticità e l’eccellenza che i nostri ospiti si aspettano. Siamo pronti ad accogliere nuovi ospiti e a ritrovare chi da sempre fa parte della nostra storia”.

Dopo un’ampia ristrutturazione firmata dall’acclamato architetto Jean-Michel Gathy di Denniston, Aman Rosa Alpina è stato meticolosamente ripensato per garantirne l’iconicità nel tempo.

La trasformazione include anche il totale rinnovamento delle camere e suite, l’introduzione di due nuove Aman Suites da 150 metri quadri e la riconfigurazione dello Chalet Zeno da 280 metri quadri, ora composto da due suite più ampie come rifugio privato per un massimo di 4 ospiti. Onorando la tradizione culinaria, Aman Rosa Alpina debutterà con nuovi concetti di ristorazione tra cui il grill, una lounge aperta tutto il giorno per tè pomeridiani e cocktail, e una sala colazioni con postazioni di cucina a vista. Per l’inverno è prevista anche l’apertura di un ristorante giapponese.

Con la nuova Aman Spa, l’esclusiva filosofia del benessere del marchio arriva anche in montagna. Tre piscine (due interne e una esterna), una Jacuzzi e un menu di trattamenti ispirati alle proprietà rigeneranti delle Dolomiti, promettono un completo rinnovamento di mente, corpo e spirito.

Aman Rosa Alpina offrirà anche nuovi servizi tra cui sale giochi per bambini, adolescenti e adulti, oltre a tre cinema privati. Lo ski lounge, con scalda-scarponi e attrezzatura curata, garantirà una transizione perfetta tra comfort indoor e avventure outdoor.

“La trasformazione di Rosa Alpina in Aman Rosa Alpina segna un capitolo significativo per il nostro marchio – commenta Vlad Doronin, presidente e ceo di Aman -. Ho scoperto questa straordinaria proprietà come ospite molti anni fa, stringendo un’amicizia duratura con la famiglia Pizzinini. Dall’ammirazione è nato un sogno condiviso: preservare e valorizzare lo spirito unico di questo luogo per le future generazioni di ospiti Aman. La decisione di investire in questo hotel è stata ispirata dalla sua posizione nel cuore delle Dolomiti e dalla volontà di creare un santuario che rifletta la cultura della regione e l’essenza di Aman”.

Fra i plus in esclusiva per gli ospiti, i due rifugi privati della famiglia Pizzinini offriranno pranzi davanti al fuoco preparati da uno chef privato – il perfetto finale per un'escursione guidata.