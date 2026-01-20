Chapter Chianti, a giugno apre un nuovo resort in Toscana

Aprirà a giugno 2026 nel cuore della Toscana Chapter Chianti, secondo indirizzo del brand Chapter Italia dopo Roma, che porta tra le amate colline la visione contemporanea dell’ospitalità firmata da Marco Cilia. Il nuovo hotel sorgerà all’interno di un borgo medievale del XVI secolo, completamente restaurato, a circa 45 minuti da Firenze.

Lontano dai codici estetici tradizionali legati al rustico, Chapter Chianti adotta un linguaggio progettuale urbano. Il progetto è curato da Tristan Du Plessis, fondatore dello Studio A, che reinterpreta l’architettura storica del borgo attraverso linee pulite, pietra a vista, illuminazione scultorea e arredi di design italiano contemporaneo.

La proprietà conterà 82 camere, articolate all’interno del borgo, e un’offerta food & beverage strutturata su tre ristoranti e tre bar, pensati per valorizzare la tradizione gastronomica toscana accanto a influenze internazionali. Al centro dell’esperienza di benessere si colloca una spa di 500 mq, concepita come spazio condiviso e immersivo.

Chapter Chianti punta, inoltre, su un programma di esperienze legate al territorio: dalla caccia al tartufo alla raccolta delle olive, fino ad attività outdoor come mountain bike, trekking e osservazione delle stelle. A completare l’offerta, The Mansion, una villa indipendente con cinque camere da letto, piscina privata e spazi outdoor dedicati all’intrattenimento, pensata per soggiorni esclusivi e riservati.