Eurostat: cinque regioni italiane nella top 20 delle richieste europee

Ci sono Veneto, Toscana, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna tra le 20 regioni più richieste d'Europa, secondo un’indagine Eurostat condotta sulle piattaforme online nel 2025. Stando ai dati, lo scorso anno le presenze in alloggi a breve termine prenotati tramite piattaforme come Airbnb, Booking.com o Expedia, sono aumentate del 8,7% rispetto il 2024.

Tra le regioni più ricercate in Europa per le vacanze, al primo posto resta l'Andalucia, con 13,3 milioni di notti, seguita dalla croata Jadranska Hrvatska con 9,6 milioni di notti e l’Ile de France con 9 milioni. Le 20 regioni più richieste in Europa appartengo a soli 5 paesi, ovvero Spagna e Francia con 6 ciascuna, l’Italia con 5, e poi Portogallo con 2 e una per la Croazia.

Roberto Saoncella