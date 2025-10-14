Controvento: le novità sull’Oceano Indiano

Ferruccio Tirone, fondatore di Controvento-FT Collection, ha presentato a TTG Travel Experience bilanci e novità dal suo portfolio, confermando la crescita del mercato italiano verso l’Oceano Indiano. “Siamo arrivati al TTG con due importanti riaperture alle Seychelles e un nuovo ingresso alle Maldive: segnali concreti di fiducia e ripartenza” spiega Tirone.

Allo stand Seychelles, il gruppo ha presentato l’Avani+ Barbarons Seychelles, riaperto dopo una completa ristrutturazione che lo posiziona come 4* Plus di riferimento sull’isola di Mahé per i segmenti leisure e Mice, e l’iconico Paradise Sun Hotel di Southern Sun, brand leader sudafricano con oltre 90 strutture.

“Paradise Sun è da sempre il cuore italiano di Praslin: rinnovato ma fedele al suo spirito creolo, continua a essere uno dei resort più amati dagli operatori” racconta.

A completare la collezione su Seychelles, l’esclusivo Anantara Maia Seychelles Villas, all-villa resort con maggiordomo dedicato, e il nuovo Ananea Madivaru alle Maldive, un gioiello su due isole con 110 ville, 9 ristoranti e una spa overwater e referente italiano fisso. Presente anche l’Al Baleed Resort Salalah by Anantara, che consolida la crescita del brand in Oman, destinazione in forte ascesa sul mercato italiano. P.T.