La filosofia Omnia Hotels: “Vogliamo dare una seconda vita agli edifici”

Omnia Hotels continua a ridisegnare lo skyline dell’ospitalità romana, puntando su un mix di strutture complementari e su una filosofia precisa: riportare a nuova vita immobili esistenti, trasformandoli in hotel capaci di rispondere a diverse esigenze di mercato.

“Lo Shangri-La è stato un luogo iconico per i romani. L’idea è stata quella di farlo rinascere e trasformarlo in un punto di riferimento all’Eur per business ed eventi”, racconta Daniela Baldelli, direttore sales & marketing del gruppo di proprietà dei fratelli Francesco e Riccardo Lazzarini. “Questa è la nostra filosofia: rigenerare edifici e restituirli alla città. Lo abbiamo fatto con lo Shangri-La, poi con l’Hotel San Martin, ex palazzo inutilizzato oggi cuore pulsante dell’area di piazza Indipendenza”.

Dopo la riapertura dell’Hotel Imperiale di via Veneto, è ora in corso la ristrutturazione dell’ex Hotel Mondial, futura ottava struttura. “Vogliamo offrire un portafoglio diversificato - dal boutique hotel alla struttura congressuale -, che racconti l’autenticità e l’eleganza dell’ospitalità italiana contemporanea”.