Enrica Bighiani entra in Move per rafforzare l’offerta

Move viaggi annuncia l’arrivo di Enrica Bighiani, professionista di lunga esperienza nel settore viaggi. L’ingresso di Bighiani ha l’obiettivo di sviluppare un prodotto esclusivo, flessibile e di qualità, pensato per rispondere alle esigenze delle agenzie di viaggio e dei viaggiatori. La programmazione, fanno sapere da Move, sarà incentrata su itinerari per piccoli gruppi con accompagnatore dall’Italia, declinabili anche in formula individuale o per famiglia.

“Mettere la mia esperienza al servizio di un’azienda dinamica come Move rappresenta per me un’opportunità stimolante – ha dichiarato Enrica Bighiani – La mia missione sarà rafforzare l’offerta lungo raggio e consolidare partnership strategiche con fornitori e destinazioni, valorizzando un progetto che ha tutte le potenzialità per distinguersi nel panorama nazionale”.

Il nuovo prodotto Move diventerà il cuore della proposta: viaggi organizzati direttamente dal reparto interno e in linea con la filosofia del brand. Saranno destinati in primis alle filiali e alle agenzie associate, ma anche a tutte le agenzie di viaggio alla ricerca di un prodotto sartoriale e di un servizio affidabile.

