Il lusso nel freddo di Nordic Hotels & Resorts

La coolcation esiste e nel Nord Europa se ne stanno accorgendo. Lo conferma Leandro Pinto, brand & communication specialist di Nordic Hotels & Resorts, la più grande collezione di hotel indipendenti nel Nord Europa.

“La ricerca di vacanze nei climi più freschi ci sta favorendo – dice a TTG Luxury -. C’è molto interesse per le destinazioni del Nord sia da parte del mercato europeo che di quello statunitense”.

Nordic Hotels, che fa parte di Preferred Hotels & Resorts con alcune delle sue strutture di punta, mette a disposizione 45 hotel in 27 città di 5 Paesi nel Nord Europa.

“La nostra caratterizzazione è quella lifestyle – spiega ancora Pinto – e la nostra proposta lusso affonda le sue radici nel design come esperienza immersiva, con un lusso consapevole e sollecitando la voglia di esplorare”.

Gli highlight della collezione sono nelle principali capitali del Nord. “A Stoccolma abbiamo At Six, 343 camere e 14 ristoranti con interni ideati da Universal Design Studio e la parte artistica curata da Sune Nordgren. Nel 2025 aprirà anche il rooftop per l’estate. In Norvegia, invece, abbiamo Sommerro a Oslo, realizzato nello stabile che ospitava l’antica società elettrica della capitale. Dopo 5 anni di restauri, l’hotel offre 231 camere, 7 ristoranti e un cinema interno”.

Sempre a Oslo la collezione vede ancora The Thief, un hotel dedicato all’arte contemporanea progettato da Mellbye Arkitekter e vicino di casa dell’Astrup Fearnley Museum, mentre a Copenhagen l’offerta alto di gamma si configura in Villa Copenhagen realizzata nel Central Post & Telegraph Head Office risalente al 1912.

Fra le strutture particolari che fanno parte di Nordic Hotels & Resorts, due chicche che pur non essendo 5 stelle si distinguono per originalità.

Una è il Wood Hotel a Bodø, in Norvegia. Realizzato quasi completamente in legno, l’hotel è il luogo ideale per ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale che, in particolare in questi mesi, sta regalando agli appassionati delle luci del Nord esperienze uniche.

L’altra è l’IceHotel, che mette a disposizione dalle 10 alle 20 suite completamente di ghiccio a Jukkasjarvi, in Svezia. “L’hotel viene ricostruito ogni anno – spiega Pinto – e ogni anno presenta una configurazione differente, tanto da essere interessante anche per chi ci ha già soggiornato, per vedere le novità”.