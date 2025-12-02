In Messico apre Siari, la Reserve Ritz-Carlton tra giungla e oceano

Siari, la nuova Ritz-Carlton Reserve nella Riviera Nayarit in Messico, debutta a dicembre 2025 come rifugio esclusivo tra la giungla della Sierra Madre e le spiagge dorate del Pacifico. Inserita nel private estate di Nauka, questa apertura promette di rafforzare l’appeal internazionale del Messico sul segmento luxury, con un’esperienza che unisce natura incontaminata, spiritualità e benessere. Offrire un viaggio trasformativo, non solo una vacanza è la filosofia che accompagna il progetto. Il nome, dall’uto-azteco “verde”, racconta l’anima del luogo. Firmato dallo studio Bernardi + Peschard, il resort si fonde con il paesaggio: 91 camere e ville che sfumano i confini tra indoor e outdoor, materiali locali, artigianalità e vista sull’oceano. A completare l’offerta, 34 residenze private e una presidential estate da cinque camere pensata per chi cerca privacy assoluta. Una nuova destinazione d’élite che punta a portare la Riviera Nayarit sotto i riflettori del turismo premium globale.