Lo Château de la Croix des Gardes a Cannes entra in Mandarin Oriental Exclusive Homes

Mandarin Oriental Exclusive Homes amplia il suo portfolio con l’ingresso dello Château de la Croix des Gardes a Cannes, una tenuta con 16 camere da letto con una ricca storia che risale a secoli fa, e testimonia il glamour della Costa Azzurra.

Mandarin Oriental Exclusive Homes è una collezione di case vacanza private, chalet e ville del mondo, gestita in collaborazione con la piattaforma di noleggio di case di lusso StayOne.

Lo Château de la Croix des Gardes, immerso in 25 acri di curati giardini in stile italiano, offre intimità senza eguali e viste panoramiche sul Mar Mediterraneo, situata a pochi minuti dalla famosa Croisette di Cannes.

Entrando nel castello gli ospiti vengono accolti da un'armoniosa miscela di raffinatezza classica e comfort moderni. La sala da ballo, che può ospitare fino a 100 ospiti, è perfetta per celebrare eventi importanti in grande stile.

Il direttore del castello e il capo maggiordomo saranno disponibili durante tutto il soggiorno degli ospiti per fornire i servizi impeccabili di Mandarin Oriental.

Lo Chateau è stato utilizzato come set nel 1955 per “Caccia al ladro” di Alfred Hitchcock, con l’iconico duo Cary Grant e Grace Kelly. Con il fiorire del Festival di Cannes, il castello divenne una destinazione privilegiata per icone del cinema come Brigitte Bardot. Oggi, la tenuta continua ad affascinare celebrità e marchi internazionali. In particolare, l’anno scorso ha ospitato la sfilata La Vacanza di Donatella Versace, consolidando ulteriormente la sua eredità di emblema senza tempo dell’eleganza della Riviera.