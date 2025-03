Miramis riapre all’Argentario: le novità delle strutture

Sono pronte alla riapertura le strutture Miramis, brand di ospitalità di lusso del Gruppo svedese Qarlbo AB, che da 3 anni ha acquisito e iniziato a gestire hotel e beach club all’Argentario.

In vista dell’appuntamento con la stagione estiva 2025, Miramis ha messo a punto una squadra composta complessivamente da circa 220 “storyteller”, pronti ad accogliere ospiti e turisti dall’Italia e dal mondo. Di questi, il 70% è rappresentato da dipendenti dell’anno scorso che hanno deciso di confermare l’esperienza lavorativa con Miramis.

Per la seconda stagione completa apriranno, quindi, le porte LA ROQQA , il primo luxury boutique hotel a Porto Ercole, nonché primo progetto di rigenerazione territoriale firmato Miramis, e la sua terrazza Scirocco , divenuta in poco tempo un punto di riferimento eno-gastronomico non solo per i clienti di Miramis, grazie ad una proposta culinaria d’eccellenza.

Per il servizio offerto nelle 53 tra camere e suite del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola , nel ristorante e nel bistrot con terrazza esterna, si alterneranno oltre una sessantina di collaboratori. Questa location, immersa in un parco privato di oltre 11 mila metri quadrati, è entrata un anno fa nel portafoglio di Miramis con l’obiettivo di ampliare l’offerta attraverso strutture diverse ma complementari e consolidare il progetto di rilancio del territorio in un’ottica di lungo periodo.

Infine, in attesa di giornate più miti, riaprirà anche l’ Isolotto Beach Club , esclusivo stabilimento balneare gestito da Miramis in cui saranno occupate più di 35 persone.

Tante le attività proposte per gli ospiti di Miramis nella stagione estiva che sta per debuttare. Tra queste, la possibilità di organizzare dei tour in bicicletta con guide d’eccezione, in collaborazione con il Gruppo ciclistico Monte Argentario, per una sempre maggiore promozione del patrimonio naturale della Maremma. Infine, un’iniziativa artistico-culturale che vede la collaborazione di Miramis con la Michelangelo Foundation: artisti locali e internazionali celebrano la ricca tradizione artigianale della Maremma Toscana, con creazioni esclusive esposte anche in diversi ambienti de LA ROQQA, invitando gli ospiti ad immergersi in questo mondo affascinante con la possibilità di prenotare visite agli atelier degli artisti e partecipare a workshop di ceramica.

“Dall’avvio delle attività di Miramis all’Argentario, ci stiamo impegnando per ampliare la rete a livello locale, tra aziende e associazioni, per un’offerta turistica attrattiva e rispettosa – dice Stefano Cuoco, amministratore delegato di Miramis Italy -. Condividere con sempre più realtà la valorizzazione delle eccellenze e le peculiarità locali, promuovendo un turismo responsabile che genera benefici per la comunità, è il nostro approccio all’ospitalità: ecco perché, prima di tutto, vogliamo essere parte attiva del territorio che ci ospita, dando il nostro contributo in termini di sostenibilità sociale e supporto ad attività capaci di creare esperienze che contribuiscono a migliorare la qualità della vita, in termini di equità, inclusione e benessere”.