Nasce Horizon, circuito di hotel lusso e sport

Un nuovo circuito alberghiero che si concentra su strutture di lusso focalizzate su sport, wellness e servizi su misura. È questo Horizon, creato dai due co-founder Giovanna Guarino e Alberto García, il cui lancio ufficiale è previsto per il 2025.

Il club offrirà una strategia win-win per albergatori e ospiti. I clienti potranno prenotare la struttura ricettiva direttamente dalla piattaforma Horizon, velocizzando i processi di ricerca, dall’altra gli albergatori, oltre a godere di visibilità, avranno l’opportunità di creare un network con altri direttori di hotel, con cui scambiare pareri sul settore, analizzando, per esempio, quali sono i principali mercati nazionali e internazionali di sbocco per il futuro. Inoltre Horizon ha consolidato partnership con diversi brand che si occupano di attrezzatura per yoga, palestra o diversi sport, per facilitare l’accesso sia ai clienti che agli hotel.

“Abbiamo rilevato una mancanza, sul mercato, di un ‘collettivo’ alberghiero che riunisse strutture di lusso specializzate nel promuovere uno stile di vita sportivo e dedicato al benessere” ha spiegato il marketing manager Alessandro Padula a Pambianco Hotellerie -. Così nasce Horizon”, che prevede di raggiungere un valore di asset complessivo di 100 milioni di euro entro il 2026, dopo un investimento iniziale di 10 milioni di euro.

Per entrare a far parte del circuito, le strutture ricettive dovranno pagare una fee, variabile in base alla grandezza della struttura, al numero di stanze e suite, e una percentuale verrà trattenuta sulle prenotazioni effettuate. Attualmente “stiamo sviluppando accordi con strutture di alto livello in Costiera Amalfitana, Maiorca e Toscana, con l’obiettivo di creare un circuito esclusivo che includa le migliori destinazioni di lusso in Europa”.

Alle spalle del progetto vi sono diversi business condotti dai due soci Guarino e Garcìa, distribuiti tra Italia, Spagna e Isole Canarie. Nello specifico, a Roma hanno fondato le due società Dieli e La Piazza Navona, entrambe attive nel settore alberghiero ed extra-alberghiero, che hanno dato vita a Lifestyle Suites, un marchio specializzato nella gestione di strutture alberghiere di lusso.

Prossimo obiettivo per Horizon è ampliarsi nel settore degli yacht e jet privati, concentrando tutto su un’unica piattaforma.