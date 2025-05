Ponant Exploration lancia 2 minicrociere nel Mediterraneo

Mini crociere nel Mediterraneo, per un ‘assaggio’ del modo di viaggiare a bordo della navi Ponant Explorations. Sono la proposta, commercializzata in Italia da Gioco Viaggi, che la compagnia francese mette sul mercato per il prossimo autunno: 2 itinerari di 6 giorni e 5 notti per un’esperienza autentica, raffinata ed immersiva.

I viaggi si svolgeranno a bordo di Le Laperouse, yacht della linea Explorer con 92 cabine, lounge sottomarino Blue Eye e ristoranti gourmet, pensato per offrire una sintesi perfetta del savoir-faire Ponant.

Tutte le cabine e suite della La Laperouse dispongono di balcone privato, mentre l’area benessere offre spa, sauna e sala fitness; piscina a sfioro e aree lounge pensate per il relax e per garantire la massima privacy. Cucina fresca con ingredienti locali, arredi eleganti in toni naturali e servizio attento e discreto.

I viaggi partiranno da Malta per Napoli e viceversa e si svolgeranno nel mese di novembre.

Ogni scalo è stato scelto per offrire il meglio del patrimonio culturale mediterraneo in pochi giorni e per ogni scalo è inclusa un’escursione, scelta tra una selezione curata dagli esperti di Ponant Explorations che condurrà in un viaggio sensoriale e culturale per vedere il meglio di ogni località, arricchito da conferenze a bordo tenute da esperti profondi conoscitori delle regioni visitate.