Preferred Hotels e il mondo dei desideri

Vogliono esperienze iperpersonalizzate e amano le viste e la bellezza nella dimensione contenuta dell’Italia. Prediligono creare itinerari misti fra città d’arte grandi e piccole, perché non cercano solo la cultura, ma l’Italian way of life. E poi amano la cucina, con tutte le esperienze che si possono immaginare, dalle cene stellate alle cooking class, alla visita alle produzioni delle eccellenze italiane.

Roberta Possenti, vicepresident Europe di Preferred Hotels & Resorts, apre per TTG Luxury lo scrigno di conoscenze del brand che riunisce più di 600 strutture upper level nel mondo e ci guida, grazie a uno studio esclusivo, alla scoperta di alcuni mercati chiave per gli indirizzi italiani, per scoprire come attrarre, sedurre e conservare i clienti.

I clienti a stelle e strisce, mercato fondamentale per l’Italia, si informano principalmente attraverso i travel agent o le Ota, ma guardano anche i social media. Al momento della prenotazione, però, si affidano agli agenti, alle Ota o utilizzano i canali di loyalty program dei gruppi alberghieri. Dagli hotel desiderano un added value, dal noleggio biciclette al cocktail di benvenuto, alla prenotazione dei musei,e gradiscono le local experience.