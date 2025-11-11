Preferred Hotels & Resorts, 14 new entry: 2 gli italiani

Sono 2 le proprietà italiane fra le 14 new entry che sono entrate in Preferred Hotels & Resort tra il 1 luglio e il 30 settembre. Si tratta dell’ Hotel Cristoforo Colombo a Milano e del Trastevere Roma UNA Esperienze , entrambi nella Collezione Lifestyle.

Oltre alle strutture italiane, in Europa si registra l’ingresso del Don Carlos Marbella in Spagna, rinato nel luglio 2025 come nuova icona del lusso mediterraneo, del Backstage Hotel Stockholm in Svezia, e del Serras Sevilla a Siviglia, in Spagna, nonché dell’ Altis Porto Hotel in Portogallo.

L’espansione worldwide del marchio alberghiero comprende inoltre il BON Park Hotel at VidantaWorld Nuevo Vallarta sulla Riviera Nayarit in Messico, il Paru Boutique Hotel a Passo de Camaragibe in Brasile, il The Sun Rose West Hollywood in California, il The Pridwin Hotel and Cottages su Shelter Island a New York, il Bernardus Lodge & Spa a Carmel in California, il 27 North a Healdsburg in California, il Jungala Park Hotel at VidantaWorld Riviera Maya a Quintana Roo in Messico e il Vivienda Residence a Riyadh in Arabia Saudita.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questi 14 nuovi membri nel nostro portafoglio globale nel terzo trimestre del 2025 - ha detto Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. La loro entrata segna la continua evoluzione della mission del nostro brand: celebrare l'individualità, sostenere l'autenticità e curare esperienze di lusso indimenticabili. Ogni nuovo affiliato aggiunge una voce distintiva alla nostra storia, arricchendo la gamma di strutture per i viaggiatori che cercano connessioni significative e carattere”.