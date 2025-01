Rhinoceros Rome, l’altra Roma firmata Alda Fendi. La gallery

Arte contemporanea da vivere nel cuore di una città che è l’origine dell’arte antica e che attraversa i secoli e i millenni arricchendosi di stratificazioni che raccontano gli stili e le ispirazioni nel tempo.

A Roma, in via del Velabro, poco distante dalla Bocca della Verità, sorge Rhinoceros Rome, punto di riferimento per i viaggi di lusso, nato da un’intuizione di Alda Fendi (della famosa dinastia della casa di moda, ndr) e progettato da Jean Nouvel.

“Non è un hotel, ma un nuovo modo di vivere – spiega Alda Fendi -. Jean Nouvel ha progettato un edificio senza pari sul modello dei “Paris Arcades”, dove si trovano hotel, ristoranti, caffè e gallerie d'arte. Questo è il caso di Rhinoceros Roma”.

Il boutique hotel, che mette a disposizione 25 appartamenti, è infatti il contenitore della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti: gli ampi spazi espositivi della fondazione rendono l'hotel una destinazione unica, offrendo un'esperienza artistica immersiva che va ben oltre la tradizionale ospitalità. Progettato da Jean Nouvel, lo spazio fonde perfettamente elementi antichi e moderni, arte e architettura.

Rhinoceros Roma offre inoltre servizi non convenzionali, tra cui l'iconico RhinoRide, un veicolo elettrico compatto a disposizione degli ospiti dell'appartamento, un modo ecologico per spostarsi tra le strade di Roma. Nel frattempo, altri tocchi unici includono frigoriferi riforniti e cestini per la colazione per concedersi un momento di piacere a letto, un'elegante cucina in acciaio inossidabile con una funzione azionata da un pulsante per aprirsi e chiudersi, mantenendo tutto nascosto dietro di essa per un ambiente ordinato.

Gli interni sono dettati da modernità e comfort, con grandi letti, poltrone e divani accanto a cucine e bagni in acciaio inossidabile. Il design per eccellenza di Nouvel incorpora oggetti puri e blocchi di acciaio inossidabile in contrasto con l’antichità delle pareti. Ogni appartamento è dotato di tecnologia all'avanguardia, con TV a schermo piatto che emergono dalle pareti, telefoni Bang & Olufsen e macchine da caffè Nespresso.

Dopo una giornata di immersione culturale, gli ospiti possono godersi un nuovo concept di ristorante, Le Restau De La Galerie e un bar sull'ampia terrazza panoramica a due livelli della struttura, che unisce splendide viste sugli iconici tetti di Roma.