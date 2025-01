Rosewood debutta nei Paesi Bassi con Rosewood Amsterdam

Rosewood è pronta ad aprire le porte del suo primo hotel nei Paesi Bassi. Dal 1 giugno prossimo, infatti, si potrà soggiornare nel nuovo Rosewood Amsterdam, situato all’interno dello storico palazzo di Giustizia della città.

Costruito nel 1665 e situata sui canali patrimonio dell'umanità dell'Unesco, il Palazzo viene restituito alla città dopo 10 anni di lavori di ristrutturazione.

L'hotel comprende 134 camere e suite, insieme a cinque suite esclusive, molte delle quali offrono viste sui canali, sui cortili e sui tetti delle case a schiera. Gli ospiti potranno godere di una serie di opzioni di ristorazione, tra cui tre ristoranti e bar, nonché una distilleria interna.

Rosewood Amsterdam incarnerà il concetto olandese di gezelligheid, una “atmosfera accogliente e confortevole”, in tutti i suoi locali. Progettati dallo Studio Piet Boon, gli interni onorano il patrimonio dell'edificio con una moderna interpretazione dell'artigianato olandese, combinando la grandiosità storica con la raffinatezza contemporanea.

L’hotel offre anche una Salon Boat, progettata e decorata sempre dallo studio Piet Boon, per raggiungere l’albergo o per navigare fra i canali della città. La grande ballroom di 223 metri quadrati offre uno spazio sofisticato per eventi, mentre le aree pubbliche presentano elementi di design che onorano il passato storico dell'edificio e dei suoi dintorni. La proprietà dispone anche di una Asaya® Spa, un centro fitness all'avanguardia e una piscina coperta.