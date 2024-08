Rosewood promette un’esperienza ultra lusso alle Bahamas con il Rosewood Exuma

Rosewood Hotels & Resorts annuncia l’arrivo in portfolio del Rosewood Exuma alle Bahamas.

La struttura promette un’esperienza ultra lusso pensata per chi cerca comfort e avventura con 33 suite, tutte con vista sulle spiagge rosa della destinazione, e numerose postazioni relax sull’oceano.

Tra le amenities un ‘santuario del benessere’ con sei stanze per i trattamenti, un centro fitness, una vasca per l’idroterapia e una piscina esterna. E per le famiglie piscine dedicate e il kids club ‘Exumas at Rosewood Explorers’.

Un ulteriore plus, riporta traveldailynews.com, sarà la possibilità di praticare sport outdoor come il tennis, il padel e il pickleball in aggiunta, ovviamente, agli sport acquatici. Rosewood Exuma, infine, offrirà diverse opzioni dining, nonché un’area per ancorare il proprio yacht e godere di quanto a disposizione tra i bar e il beach club.