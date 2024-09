Più di cento pagine di novità, tendenze, interviste, proposte. TTG Luxury torna con la sua edizione invernale, e prosegue il dialogo con i suoi lettori alla ricerca delle nuove tendenze e dei nuovi prodotti che rispondono alle esigenze di un target sempre più ambito.

Il tema portante della Winter edition è il turismo multigenerazionale, uno dei protagonisti del mercato dei viaggi di lusso. I clan famigliari arrivano da oltreoceano alla ricerca di tempo da trascorrere insieme, in un’atmosfera il più possibile vicina a quella delle vacanze di un tempo, ovviamente arricchite dall’alta conciergerie che garantisce momenti di svago per tutti e trattamento e servizio di altissimo livello. E magari anche alla ricerca di radici italiane di antica memoria.

Ma il lusso è viaggiare, e gli spazi del viaggio sono principalmente gli aeroporti. Il magazine racconta quindi l’evoluzione degli scali nel mondo, con un focus particolare sui servizi dedicati all’aviazione privata. A raccontare lo sviluppo del segmento è Chiara Dorigotti, ceo di SeaPrime, che accompagna alla scoperta del nuovo volto di Linate Prime.

Se il tempo è una chiave di lettura del segmento lusso, un’altra è sicuramente la qualità. Che il Made in Italy deve assicurare, come spiega Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, in un’intervista sull’eccellenza a 360 gradi. Che è anche quella che assicurano i travel designer del lusso, in un racconto corale che evidenzia la necessità di proporre sempre nuove idee accanto a una cura maniacale del cliente.

Un cliente di cui bisogna conoscere sogni e bisogni: su questi TTG Luxury propone una piccola guida su diversi mercati internazionali, grazie alla collaborazione di Preferred Hotels & Resorts, che ha aperto per i nostri lettori il suo scrigno di conoscenze.

Molte le suggestioni che riempiono questo numero. Tutto da leggere a questo link.