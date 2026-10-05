Una nuova era di lusso e autenticità al Constance Halaveli

Un progetto che punta su comfort, tecnologia e maggiore personalizzazione dell’esperienza. È questa la strategia alla bese del rinnovamento delle ville e degli spazi del Constance Halaveli, resort di Constance Hotels & Resorts nell’atollo di Ari Nord.

Tutte le Beach Villas e Water Villas sono state rinnovate con nuovi arredi, dotazioni e soluzioni tecnologiche. Gli interni sono stati ripensati per creare ambienti più armoniosi, mentre anche le aree esterne delle ville, le piscine e la spiaggia sono state interessate dall’intervento. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle famiglie, segmento in crescita alle Maldive: alcune ville sono state progettate con arredi e soluzioni pensati anche per i bambini, adattando gli spazi alle esigenze di questo tipo di soggiorno.

Il progetto valorizza inoltre il carattere naturale di Halaveli, un’isola con una spiaggia particolarmente ampia e sabbia chiara. Per gennaio 2027 è previsto un ulteriore sviluppo dell’offerta con una Beach Villa con tre camere, pensata per nuclei familiari numerosi o gruppi. Rinnovata anche la palestra, ora equipaggiata con macchinari Technogym. Una scelta che intercetta anche le esigenze delle nuove generazioni, per le quali la presenza di un’area fitness attrezzata è diventata un elemento più rilevante nella scelta del resort.