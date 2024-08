Non solo vacanze italiane o nel Mediterraneo, ma anche la ricerca di destinazioni a lungo raggio. Piace sempre di più l’Oriente con Vietnam, Indocina, Indonesia e Giappone in testa, mentre tra le nuove destinazioni emergono Bali, Arabia Saudita e Uzbekistan, che viene percepito come meta sicura. La Corea ha riconfermato un trend positivo già in atto, mentre la Cina sta registrando un andamento di prenotazioni eccellente.

A evidenziarlo è l’inchiesta tra i tour operator di TTG Italia, che anticipa alcuni dei temi al centro di TTG Travel Experience, l’appuntamento di riferimento per la promozione del turismo mondiale di Italian Exhibition Group, che dal 9 all’11 ottobre si terrà alla Fiera di Rimini.

Sulla scorta della crescita dell’interscambio turistico tra Italia, Paesi del Mediterraneo e del resto del mondo, TTG Travel Experience ha avviato già da un anno un percorso di internazionalizzazione partito da TTG Med, per proporre ai buyer di tutto il mondo l’offerta turistica del bacino mediterraneo.

“L’edizione 2024 di TTG Travel Experience vedrà l’evoluzione di TTG Med con la nascita di Programma The World, un sistema di matching tra domanda e offerta che consente ai seller stranieri di incontrare i buyer internazionali, caratterizzando sempre più la fiera B2B come un evento di respiro mondiale” spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG.