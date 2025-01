La Fitur di Madrid è stata il palcoscenico per la firma dell’accordo di codeshare tra Air Europa e Sas, che collega la Spagna alla Scandinavia. La compagnia spagnola aggiungerà così il proprio codice sui voli tra Madrid e Copenaghen, oltre che sui collegamenti dalla capitale danese verso Aarhus, Stoccolma, Goteborg, Oslo, Trondheim, Stavanger e Bergen.

Parallelamente Sas applicherà il proprio codice sui voli Air Europa verso alcune delle principali destinazioni in Spagna come La Coruña, Alicante, Barcellona, Bilbao, Gran Canaria, Malaga, Palma di Maiorca, Tenerife Nord e Vigo, e in Portogallo verso Lisbona e Porto.

“L’accordo con Sas - commenta Imanol Pérez, direttore commerciale di Air Europa - ci permette di offrire 20 nuove rotte ai nostri clienti, semplificando la pianificazione dei voli e garantendo uniformità del servizio erogato dai membri di SkyTeam”.

Da quest’estate, infatti, l’accordo si estenderà anche alle rotte intercontinentali di Air Europa verso Marrakech, Punta Cana, Santo Domingo e Salvador de Bahia.

“Con i voli giornalieri tra Copenaghen e Madrid e la collaborazione con Air Europa - aggiunge Paul Verhagen, direttore commerciale di Sas - miglioriamo la connettività tra la Scandinavia e destinazioni chiave in Spagna, Portogallo e oltre. Questa alleanza offre ai nostri clienti più opzioni di viaggio e un’esperienza di alta qualità”.