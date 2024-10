La Moldova torna sulla scena del turismo e fa tappa a Rimini

Oltre 40 manifestazioni dedicate a eventi culturali, folklore, sport ed enogastronomia che si svolgeranno durante tutto il 2024/25 nella capitale Chisinau e in molte alte località. La Moldova dopo diversi anni torna ad investire nel turismo presentandosi alla 61esima edizione del TTG travel experience.

Lo fa unendo le bellezze naturalistiche e storiche ad una serie di grandi eventi tematici, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto o il National Wine Day, il più grande evento del paese dedicato al vino nel primo weekend di ottobre. Infine da quest’anno entra nell’offerta turistica anche la Transnistria. Per i più sportivi invece, viene proposto il kayak nei fiumi Prut o Dniester affiancato alle arrampicate per raggiungere i monasteri scavati nella roccia a Orheiul Vechi.

La capitale della Moldova è raggiungibile con 2 ore circa di volo, operati dalle compagnie aeree Wizz Air, FlyOne e HiSky, da 7 aeroporti italiani.

Roberto Saoncella