Lindbergh Hotels svela i suoi alberghi a TTG Travel Experience

Lindbergh Hotels approda a Rimini. Il gruppo alberghiero torna a TTG Travel Experience per promuovere le sue strutture e incontrare il mercato.

Ad oggi sono 8 gli indirizzi in portfolio: l’Excelsior SPA & Lido, il Nautilus Family Hotel e il Charlie Urban Hotel, a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Bleisure Hotel, a Perugia, in Umbria; il Grand Hotel San Pietro di Taormina, il Sikania Eco Resort a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia; e la new entry Homie Hotel, a Rimini.

Nei giorni di fiera Lindbergh Hotels sarà presente sia nello stand della regione Umbria che in quello dello stand Marche: A7-C7/308-507; A5/327-514, A5/327-514.