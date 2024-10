“Il turismo sta diventando un settore cruciale per la città e Roma sta investendo in molteplici progetti, nonostante l’anno impegnativo del Giubileo, caratterizzato da numerosi cantieri e iniziative”. Così Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma Capitale, racconta la città che si prepara ad un anno importante dal punto di vista turistico.

Onorato parla dell'andamento dei lavori in corso per il Giubileo, descrivendo Roma come “un cantiere aperto, con 357 lavori attivi; ma questo evento rappresenta una grande opportunità sia dal punto di vista laico che spirituale e soprattutto un'occasione per recuperare i ritardi accumulati nel tempo. Le opere in corso porteranno una ventata di novità ed efficienza, migliorando la città sia per i romani che per i turisti, rendendola più accogliente e funzionale”.

Per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza dei turisti, l’assessore parla di “una macchina organizzativa complessa che sta lavorando per prepararsi all'afflusso dei visitatori”. Onorato cerca anche di smorzare gli allarmismi, sostenendo che “la città è pronta per accogliere i turisti del Giubileo. L’aumento di flussi specifici per l’evento dovrebbe bilanciarsi con una flessione del turismo tradizionale”.