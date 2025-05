Il ritorno delle prenotazioni last minute, un’attenzione sempre più sviluppata ai tour accompagnati, quasi come una risposta all’individualismo della società contemporanea, e, soprattutto, il ruolo rinnovato, oggi più che mai determinante, delle agenzie di viaggi. Sono questi i trend dell’anno alla vigilia della stagione estiva secondo Agenzia per Amica, il network di agenzie del Sud Italia che si è riunito in convention al Falkesteiner Garden Calabria di Acconia di Curinga, in provincia di Catanzaro.

Più di 100 agenzie di viaggi e 40 tour operator si sono ritrovati per una tre giorni di confronti, panel, sessioni di coaching e momenti formativi.

“Registriamo una tendenza alla prenotazione last minute, che promette di far recuperare terreno al settore del mare italiano, e confermiamo una crescita di destinazioni come l’Egitto e il Mar Rosso, gli Stati Uniti e il Giappone” spiega Achille Lauro, ceo e general manager di Agenzia per Amica.

All’interno di un nuovo format, il Travel Cafè, ideato per consentire agli operatori di raccontare trend e proposte, si è discusso di sostenibilità, di intelligenza artificiale applicata al settore travel e della necessità di continui processi di formazione e aggiornamento per chi opera nel settore.

Nel corso dell’evento sono state presentate nuove affiliazioni, come quella di Travelplan (Barcelo Hotel Group), entrato nel network di Agenzia per Amica.

“Un momento importante per ragionare insieme sulla necessità di continue evoluzioni per leggere i cambiamenti in atto, a cominciare da quelli innescati dalle tecnologia, rimarcando l’importanza di mediatori insostituibili nella scelta del viaggio e dell’assistenza prima, durante e dopo” sottolinea Lauro.