Agenzia per Amica in convention. Lauro: “Mare Italia a rilento”

Agenzia per Amica fa tappa in Calabria. In occasione dell’annuale convention programmata da oggi a domenica, il network riunirà 370 agenzie, prevalentemente di Sud e Centro Italia e 40 operatori del turismo nazionale e internazionale.

Al centro dei lavori, le nuove opportunità e le nuove sfide dell’intelligenza artificiale nel mondo del travel e il tema della sostenibilità. Una tre giorni di confronti, panel e momenti formativi, all’interno del Falkesteiner Garden Calabria di Acconia di Curinga, in provincia di Catanzaro.

Una particolare attenzione verrà dedicata al consolidamento delle soft skill, anche attraverso un intervento di Andrea di Martino, mental coach italiano. “Anche nell’era della diffusione dell’intelligenza artificiale – spiega Achille Lauro, ceo e general manager di Agenzia per Amica - il ruolo dell’agente di viaggi resta fondamentale, e ancor di più lo è la capacità di generare empatia nel cliente, affiancando così a professionalità e competenza la capacità di toccare le corde giuste, anche attraverso il dialogo. Una caratteristica difficilmente replicabile dalla tecnologia”.

Sarà anche l’occasione, alla vigilia della stagione estiva, per un confronto previsionale sull’andamento delle prenotazioni e sui principali trend in atto. “Possiamo anticipare – aggiunge Lauro – che il mercato del mare italiano va a rilento, penalizzato dai prezzi non competitivi, e che dopo l’exploit dello scorso anno anche il mercato crocieristico fa segnare un andamento in leggera flessione. Registriamo invece una crescita di destinazioni come l’Egitto e il Mar Rosso, gli Stati Uniti e il Giappone. Molti scelgono la modalità del viaggio di gruppo con accompagnatore, persuasi dall’idea che avere un esperto della destinazione sia la chiave di volta per esplorarla e comprenderla il più possibile”.