Allianz Partners svela alle agenzie la gamma Globy e allyz Travel

Oltre 260 agenzie coinvolte in sei appuntamenti. Si è chiuso con successo il #SalesRoadshow2024 ‘Get Ready For The...Experience!’ di Allianz Partners, ciclo di eventi formativi dedicato alla distribuzione italiana.

Al centro degli incontri le novità dell’azienda e i vantaggi della rinnovata gamma Globy, che ora comprende 12 prodotti, con garanzie ancora più complete e mirate a soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori; della neonata Globy Essential, che si articola sempre in Rosso, Verde e Giallo, e risponde al desiderio di prodotti assicurativi semplici; e della piattaforma digitale allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart. “Dopo l’anteprima dello scorso ottobre, sentivamo l’esigenza di incontrare le agenzie per confrontarci sulle nuove soluzioni a loro dedicate, focalizzandoci tanto sulle considerazioni strategiche alla base delle novità, quanto sugli aspetti più pragmatici, a partire della novità introdotte per facilitare ulteriormente il lavoro degli agenti nell’individuazione della copertura più indicata da offrire a ciascun viaggiatore - spiega Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Con la presenza dei nostri area manager e agenti distribuiti sul territorio, siamo stati particolarmente felici del successo del recente Sales Roadshow 2024 Get Ready For The...Experience, e dell’esperienza che siamo riusciti a dedicare loro in occasione di ciascuna tappa. Molti i riscontri positivi raccolti dai tanti partner che abbiamo incontrato e con cui abbiamo condiviso anche piacevoli momenti di celebrazione, un modo per noi per sottolineare l’importanza insostituibile del loro ruolo e ribadire il nostro impegno a essergli vicini, sia con prodotti sempre all’avanguardia, che con la nostra rete professionale a supporto”.