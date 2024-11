Arriva il codice Ateco per l’influencer marketing

Anche gli influencer avranno il loro codice Ateco. La classificazione (diventata famosa durante il periodo Covid, dal momento che veniva utilizzata per stabilire quali attività potessero essere esercitate anche in ‘zona rossa’ e durante il lockdown) dal prossimo anno prevederà anche una denominazione apposta per l’influencer marketing.

Per la precisione, come evidenzia una comunicazione di Confcommercio, il codice sarà 73.11.03.

La novità è stata resa possibile dalla collaborazione tra diversi soggetti, tra cui il i il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il Sottosegretario Massimo Bitonci, l’Associazione Italiana Content Digital Creators (Aicdc), Assoinfluencer e Confcommercio Professioni.

“È un traguardo storico per il settore - commenta il presidente di Assoinfluencer,Jacopo Ierussi -, ma il nostro lavoro non è finito, anzi ciò spinge ancora di più il settore ad ambire ed a seguire un intento comune”.

Sara Zanotelli, presidente di Aicdc, ha evidenziato come il risultato sia frutto della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti: “Ringraziamo Assoinfluencer per questo risultato storico che abbiamo ottenuto, insieme, oggi. Il loro lavoro e il loro sostegno all’intero iter è stato essenziale per arrivare dove siamo oggi, nonché per sensibilizzare ulteriormente le istituzioni circa l’esigenza di una normativa sistemica dedicata all’intero settore”.