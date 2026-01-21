Bassani Group entra nel Registro nazionale delle imprese storiche

Era il 1860, e a Venezia nasceva Bassani Group, un’agenzia marittima e casa di spedizioni che nel corso degli anni si sarebbe trasformata in agenzia di viaggi, tour operator incoming e che oggi, 165 anni dopo, comprende un ecosistema integrato di servizi che spaziano dal destination management alla gestione di operazioni portuali per l’industria crocieristica, dai servizi di ground handling per le maggiori compagnie internazionali all’organizzazione di eventi corporate di alto profilo.

Una vita lunghissima, che ha visto Bassani Group nel 1947 essere la seconda agenzia Iata in Italia (ed oggi la più longeva, ndr), e tra i membri fondatori di Fiavet, Wata, Twlgo e World of Incentives. Una vita che viene celebrata con l’ingresso nel Registro nazionale delle imprese storiche di Unioncamere, riconoscimento che premia le imprese ultracentenarie.

“L’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche rappresenta per noi un riconoscimento di immenso valore - dice Filippo Olivetti, amministratore delegato di Bassani Group -. Questo traguardo testimonia la capacità della nostra azienda di attraversare il tempo senza mai perdere la propria identità veneziana, quella stessa identità che da oltre 160 anni ci spinge a portare nel mondo l’eccellenza dei servizi e l’ospitalità che contraddistinguono la nostra terra. Come veneziano, è motivo di grande orgoglio vedere riconosciuto il lavoro di generazioni di imprenditori e professionisti che hanno fatto di Bassani Group un’azienda capace di guardare al futuro con la saggezza del passato”.

Con società come Events2B, International Limousine Service, Aloschi & Bassani, ISS International Shore Services, Venice River Cruising, Blitz e altre realtà specializzate, Bassani Group si è affermato come punto di riferimento imprescindibile per l’industria turistica e marittima italiana, con un fatturato che nel 2023 ha superato i 19 milioni di euro.

“La nostra forza - prosegue Olivetti - risiede nella capacità di innovare mantenendo intatta la dedizione, la passione e il rispetto per le tradizioni che hanno caratterizzato la crescita della nostra impresa fin dalle origini. Oggi, grazie a un management giovane e a un team dinamico e multiculturale, siamo una delle realtà più competitive e all’avanguardia del settore. Il know-how accumulato in oltre un secolo e mezzo di attività ci consente di essere un partner strategico per i nostri clienti, offrendo soluzioni personalizzate che coniugano la conoscenza profonda del territorio con standard operativi di livello internazionale”.