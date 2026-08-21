A partire dal prossimo 24 agosto OpenAI estenderà ChatGPT Ads a 31 mercati europei, tra cui anche l’Italia.

Una novità che potrebbe modificare radicalmente lo scenario delle ads online e che fa seguito al lancio della pubblicità sulla chat negli Stati Uniti a febbraio e l’espansione successiva in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Brasile e Messico.

Per il settore dell’ospitalità, la novità introduce un ulteriore canale digitale a pagamento attraverso il quale hotel, gruppi alberghieri, agenzie di viaggi online e altre aziende del settore turistico possono raggiungere i consumatori mentre cercano destinazioni, alloggi e servizi correlati ai viaggi tramite ChatGpt, come riporta traveldailynews.com..

Il programma

In un primo momento, comunque, gli hotel europei non avranno l’accesso diretto disponibile per gli inserzionisti in cui il sistema è già attivo. In base a quanto anticipato ChatGpt, gli inserzionisti potranno accedere al mercato europeo tramite il suo team Ads Solutions e i partner.

L’azienda ha lanciato la versione beta del suo Ads Manager self-service a maggio 2026. Il sistema consente agli inserzionisti idonei di creare account, impostare budget e offerte, caricare materiale pubblicitario, avviare campagne e monitorare le prestazioni.

La novità rispetto ad altri sistemi simili è rappresentata dal fatto che il meccanismo non funzionerà più solo in base a parole chiave, ma prenderà in considerazione anche fattori come il contesto e l’intenzione della conversazione, la landing page e i suggerimenti contestuali dell’inserzionista.